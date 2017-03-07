Украинцы в феврале продали валюты на $86 млн больше, чем купили

По данным НБУ, граждане Украины в прошлом месяце купили у банков $187 млн, а продали - $273 млн

Украинцы в феврале 2017 года купили у банков $186,8 млн, а продали $272,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты гражданами составила $85,9 млн, сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.



По сравнению с январем этого года объемы покупки валюты выросли на 29,3%, продажи - на 37,9%, а по сравнению с февралем прошлого - соответственно, в 4,8 раза и на 46,7%, отмечает НБУ.



На межбанке в феврале этого года объем торгов упал на 1,1%, а по сравнению с февралем прошлого - на 45,1%, до $2,69 млрд.



Регулятор в феврале больше выкупал избыток валюты, чем покрывал ее дефицит: покупка составила $133,6 млн, тогда как продажа - $52,7 млн.



В результате суммарно за два первых месяца этого года Нацбанк вышел на положительное сальдо интервенций в $2,9 млн по сравнению с отрицательным в $233,1 млн за аналогичный период прошлого года.



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