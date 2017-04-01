Насиров не задекларировал доходов от зарплаты за прошлый год

В прошлом году отстраненный глава ГФС получил почти 3 млн грн от передачи прав по договору об участии в Фонде финансирования строительсва

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров не задекларировал за прошлый год доходов от зарплаты.



Согласно его электронной декларации, Насиров в 2016 году получил 3 млн грн доходов, из которых большую часть (2,96 млн грн) составила передача прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства.



Насиров также задекларировал за прошлый год $1,13 млн, €440 тыс. и 3,4 млн грн сбережений наличными.

Жена Насирова Екатерина Глимбовская за 2016 год заработала 7,7 млн грн (202 тыс. грн - зарплата в БТА Банке, 30 тыс. грн - в Альтис-Констракшн, 7,49 млн грн - от договора об участии в Фонде финансирования строительства).



Она также задекларировала наличными $320 тыс., €240 тыс. евро, 2,8 млн грн.

В собственности у Насирова находится земельный участок в 395 кв. м в Чернигове, земельные участки в 5,9 тыс., 33 тыс. и 10,75 тыс. кв. м в селе Количовка Черниговской области. Он арендует ряд участков в районе этого же села.

Глимбовская владеет домом площадью 414 кв. м и земельными участками площадью 502 и 450 кв. м в Козине Киевской области, а также квартирой в Киеве площадью 157 кв. м.

Насиров владеет автомобилем Toyota Camry 2008 года выпуска, а его жене принадлежат автомобили Land Rover, Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson.

Кроме этого, глава ГФС задекларировал часы Rolex и двое часов часов Breguet, жена - часы Rolex, Breguet, Cartier, Chopard.

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