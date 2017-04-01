Насиров не задекларировал доходов от зарплаты за прошлый год
Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров не задекларировал за прошлый год доходов от зарплаты.
Согласно его электронной декларации, Насиров в 2016 году получил 3 млн грн доходов, из которых большую часть (2,96 млн грн) составила передача прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства.
Насиров также задекларировал за прошлый год $1,13 млн, €440 тыс. и 3,4 млн грн сбережений наличными.
Жена Насирова Екатерина Глимбовская за 2016 год заработала 7,7 млн грн (202 тыс. грн - зарплата в БТА Банке, 30 тыс. грн - в Альтис-Констракшн, 7,49 млн грн - от договора об участии в Фонде финансирования строительства).
Она также задекларировала наличными $320 тыс., €240 тыс. евро, 2,8 млн грн.
В собственности у Насирова находится земельный участок в 395 кв. м в Чернигове, земельные участки в 5,9 тыс., 33 тыс. и 10,75 тыс. кв. м в селе Количовка Черниговской области. Он арендует ряд участков в районе этого же села.
Глимбовская владеет домом площадью 414 кв. м и земельными участками площадью 502 и 450 кв. м в Козине Киевской области, а также квартирой в Киеве площадью 157 кв. м.
Насиров владеет автомобилем Toyota Camry 2008 года выпуска, а его жене принадлежат автомобили Land Rover, Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson.
Кроме этого, глава ГФС задекларировал часы Rolex и двое часов часов Breguet, жена - часы Rolex, Breguet, Cartier, Chopard.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Насиров не задекларировал доходов от зарплаты за прошлый год 14:22
- Глава совета НБУ получил 350 тыс. грн зарплаты в прошлом году 16:04
- Зарплата Кубива за прошлый год составила треть его доходов 15:02
- За прошлый год Гонтарева получила 2 млн грн зарплаты 14:54
- Ощадбанк все-таки ввел комиссию за оплату услуг ЖКХ 14:09
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
2562
-
1739
-
1488
-
1160
-
1102
- Министр финансов получил полмиллиона гривень доходов в 2016 году 16:36
- Насиров не задекларировал доходов от зарплаты за прошлый год 14:22
- Повышен минимальный размер помощи по безработице 12:59
- Минфин запустил электронный реестр возмещения НДС 11:40
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,09 вчера 17:24