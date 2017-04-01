Министр финансов получил полмиллиона гривень доходов в 2016 году
Министр финансов Александр Данилюк задекларировал 514,76 тыс. грн доходов за прошлый год. Согласно его электронной декларации, из этой суммы зарплата составила 442,77 тыс. грн.
212 грн составили проценты на банковский вклад, 71,8 тыс. грн - дивиденды. У Данилюка есть два счета в Укрсоцбанке ($1,45 тыс.) и счет в государственном ПриватБанке (3,19 тыс. грн).
Жена министра хранит деньги в британском National Westminster Bank (7,6 тыс. фунтов).
В 2015 году Данилюк одолжил $53 тыс. третьим лицам. Долг в прошлом году не вернули.
Глава Минфина также задекларировал $130 тыс., его жена - 17 тыс. фунтов наличных средств.
Семья министра потратила в прошлом году на обучение двоих детей в Украине более 202 тыс. грн и 208,5 тыс. грн - в Великобритании. У Данилюка двое сыновей.
Главе Минфина принадлежит земельный участок площадью 984 кв. м и жилой дом площадью 290 кв. м в Вишенках Киевской области, а также автомобиль BMW X5.
Также Данилюк задекларировал швейцарские часы ХIХ века, а его сын - Афонскую икону Святого Николая ХХ века.
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