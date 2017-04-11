Пенсии с октября повысят более 5,5 млн граждан - Гройсман
В рамках пенсионной реформы более 5,5 млн украинских пенсионеров получат повышение ежемесячных выплат на сумму от 200 до тысячи грн. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом рассказал премьер министр Владимир Гройсман на пресс-конференции сегодня, 11 апреля.
"Мы предлагаем с 1 октября поднять пенсии украинским пенсионерам. Ориентировочные цифры, которые мы будем закладывать в систему пенсионного обеспечения: мы осовременим пенсии для 5,62 млн граждан. Приблизительно 1, 38 млн граждан получат повышение пенсии до 200 грн. 1,2 млн - от 200 до 500 грн, 1,9 млн - от 500 грн до 1 тысячи в месяц. Это не разовая подачка, а постоянная система. Еще 1,1 млн граждан получат тысячу гривень ежемесячной доплаты", - сказал он.
Ранее вице-премьер Павел Розенко анонсировал повышение пенсий и прожиточного минимума с 1 мая. "В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал Розенко.
Он объяснил, что для 8 млн пенсионеров, размер выплат которых зависит от минимальной пенсии, она вырастет минимум на 10%.
Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 года будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.
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