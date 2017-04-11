Гройсман: В пенсионной реформе нет повышения пенсионного возраста
В пенсионной реформе, которую Кабинет министров подаст на рассмотрение парламента, отсутствует параметр повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом рассказал премьер министр Владимир Гройсман на пресс-конференции сегодня, 11 апреля.
"Мы подсчитали уменьшение дефицита пенсионной системы в этом году. Наши прогнозы показывают, что выполнить все задачи мы можем за счет этих механизмов. И самое главное - в пенсионной реформе, которую мы будем предлагать парламенту, нет ни одного параметра о повышении пенсионного возраста", - подчеркнул премьер.
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