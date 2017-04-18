Рева предлагает пересмотреть способ начисления единого соцвзноса

Министр социальной политики предлагает отменить ограничение максимальной суммы дохода, с которого начисляется ЕСВ

Министр социальной политики Андрей Рева хочет отменить ограничение максимальной суммы дохода, с которого начисляется единый социальный взнос, в 25 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (1,6 тыс. грн - ред.). Об этом он заявил в интервью ZN.ua.

"Вы знаете, сколько получает по контракту глава Укрпочты? Как министр соцполитики, я за высокие зарплаты. Меня волнует другое: с какой суммы он платит ЕСВ? С 40 тыс. грн, это верхний предел. Я не против, чтобы он получал миллион, но пусть 220 тыс. грн отдаст пенсионерам", - сказал Рева.

Он предлагает отменить такое ограничение.

"Это мое предложение. Но все кричат, что будет тенизация, и все спрячутся. Кто еще не спрятался? Недавно Корчак (председатель Нацагентства по вопросам пердотвращения коррупции, - ред.) выписала себе премию в 200 тыс. грн. Был скандал. Из них она заплатила 8 тыс. грн ЕСВ. Если мы разберемся с функционирующей у нас системой, то увидим очень странные перекосы", - добавил министр социальной политики.

Напомним, ранее президент Украины подписал закон о налогообложении доходов в виде дивидендов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.