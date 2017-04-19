Проект пенсионной реформы согласован с МВФ на 99% - Рева
Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда, завершившей работу на прошлой неделе, а оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции. Об этом 19 апреля заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН.
"Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершена. Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты. Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется", - подчеркнул министр.
По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.
"Думаю, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого решения", - добавил Рева.
Напомним, ранее Рева заявил, что максимальная пенсия в Украине составляет 58 тыс. грн - ее получает Герой Украины и летчик-испытатель.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Проект пенсионной реформы согласован с МВФ на 99% - Рева 14:13
- Рева предлагает пересмотреть способ начисления единого соцвзноса 14:20
- Гройсман: В пенсионной реформе нет повышения пенсионного возраста 13:42
- Пенсии с октября повысят более 5,5 млн граждан - Гройсман 11:59
- С 1 мая повысят пенсии и прожиточный минимум - Розенко 17:08
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
1894
-