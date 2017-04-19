Проект пенсионной реформы согласован с МВФ на 99% - Рева

Законопроект о проведении пенсионной реформы может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая

Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда, завершившей работу на прошлой неделе, а оставшиеся технические детали стороны согласуют в режиме видеоконференции. Об этом 19 апреля заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН.

"Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершена. Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты. Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется", - подчеркнул министр.

По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.

"Думаю, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого решения", - добавил Рева.

Напомним, ранее Рева заявил, что максимальная пенсия в Украине составляет 58 тыс. грн - ее получает Герой Украины и летчик-испытатель.

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