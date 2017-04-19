 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.65  26.86   EUR:  28.35  28.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Монетизацию субсидий придется ждать три-четыре года – Рева

19.04.2017 15:04
Министр соцполитики: процедура монетизации субсидий сопряжена со значительными технологическими трудностями

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН.

"В наших реалиях, я считаю, что монетизация субсидий для населения может быть через 3-4 года", - сказал министр.

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.

Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации, добавил Рева.

Напомним, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предположил, что монетизировання версия субсидий может заработать уже в апреле 2017 г.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: субсидии
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров