Монетизацию субсидий придется ждать три-четыре года – Рева

Министр соцполитики: процедура монетизации субсидий сопряжена со значительными технологическими трудностями

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНИАН.

"В наших реалиях, я считаю, что монетизация субсидий для населения может быть через 3-4 года", - сказал министр.

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.

Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации, добавил Рева.

Напомним, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предположил, что монетизировання версия субсидий может заработать уже в апреле 2017 г.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.