Суд отпустил под залог основателей Mossack Fonseca
Суд в Панаме отпустил под залог двух учредителей юридической фирмы Mossack Fonseca, связанной с "Панамским скандалом". Об этом сообщает Reuters.
Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по $500 тыс. и будут освобождены позже сегодня, 22 апреля.
Ранее Моссак и Фонсека были задержаны по подозрению в отмывании денег, однако суд постановил, что они не планировали скрываться, поскольку сотрудничали со следствием.
Еще один юрист фирмы, Эдисон Теано, по-прежнему находится под арестом.
Власти Панамы арестовали Моссака и Фонсеку в феврале из-за опасений, что они могут сбежать из страны.
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3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя Джоном Доу 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Согласно этим данным, офшорами владеют 165 граждан Украины, а в офшорах ими зарегистрированы 195 фирм.
В базе есть офшоры зарегистрированные на президента Петра Порошенко, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, экс-премьер-министра Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который числится там как гражданин России.
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