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Суд отпустил под залог основателей Mossack Fonseca

22.04.2017 10:22
Основатели фирмы Mossack Fonseca, замешанной в офшорном "Панамском скандале", выйдут под залог сегодня
Фото: EPA

Суд в Панаме отпустил под залог двух учредителей юридической фирмы Mossack Fonseca, связанной с "Панамским скандалом". Об этом сообщает Reuters.

Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по $500 тыс. и будут освобождены позже сегодня, 22 апреля.

Ранее Моссак и Фонсека были задержаны по подозрению в отмывании денег, однако суд постановил, что они не планировали скрываться, поскольку сотрудничали со следствием.

Еще один юрист фирмы, Эдисон Теано, по-прежнему находится под арестом.

Власти Панамы арестовали Моссака и Фонсеку в феврале из-за опасений, что они могут сбежать из страны.

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3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя Джоном Доу 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно этим данным, офшорами владеют 165 граждан Украины, а в офшорах ими зарегистрированы 195 фирм.

В базе есть офшоры зарегистрированные на президента Петра Порошенко, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, экс-премьер-министра Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который числится там как гражданин России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор
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