Суд отпустил под залог основателей Mossack Fonseca

Основатели фирмы Mossack Fonseca, замешанной в офшорном "Панамском скандале", выйдут под залог сегодня

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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