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Победа Макрона в 1 туре принесла богатейшим европейцам $27 млрд

25.04.2017 10:46
После объявления итогов первого тура президентских выборов во Франции совокупное состояние самых богатых европейцев выросло на $27 млрд
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Победа Эмманюэля Макрона в первом туре выборов во Франции принесла богатейшим европейцам $27 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на итоги торговой сессии 24 апреля на европейских площадках.

По данным Bloomberg Billionaires Index, капиталы самых состоятельных европейцев за вчерашний день выросли на 2,6%. Котировки на рынках выросли до 17-месячных максимумов.

Наибольший прирост капитала зафиксирован у Амансио Ортеги, состояние которого за день увеличилось на $2,7 млрд.

Вчера сообщалось, что курс евро на фоне итогов первого тура вырос до пятимесячного максимума - $1,0842

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, ЕС
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