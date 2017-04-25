Победа Макрона в 1 туре принесла богатейшим европейцам $27 млрд

После объявления итогов первого тура президентских выборов во Франции совокупное состояние самых богатых европейцев выросло на $27 млрд

Победа Эмманюэля Макрона в первом туре выборов во Франции принесла богатейшим европейцам $27 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на итоги торговой сессии 24 апреля на европейских площадках.



По данным Bloomberg Billionaires Index, капиталы самых состоятельных европейцев за вчерашний день выросли на 2,6%. Котировки на рынках выросли до 17-месячных максимумов.



Наибольший прирост капитала зафиксирован у Амансио Ортеги, состояние которого за день увеличилось на $2,7 млрд.



Вчера сообщалось, что курс евро на фоне итогов первого тура вырос до пятимесячного максимума - $1,0842



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