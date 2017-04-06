С 1 мая повысят пенсии и прожиточный минимум - Розенко

1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий

1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.



"В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал Розенко.



Он объяснил, что для 8 млн пенсионеров, размер выплат которых зависит от минимальной пенсии, она вырастет минимум на 10%.



Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 года будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.



Вице-премьер-министр также выразил надежду, что в течение месяца-двух будет представлена пенсионная реформа.



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