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С 1 мая повысят пенсии и прожиточный минимум - Розенко

06.04.2017 17:08
1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий
Павел Розенко

1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал Розенко.

Он объяснил, что для 8 млн пенсионеров, размер выплат которых зависит от минимальной пенсии, она вырастет минимум на 10%.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 года будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.

Вице-премьер-министр также выразил надежду, что в течение месяца-двух будет представлена пенсионная реформа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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