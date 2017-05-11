Порошенко дополнительно задекларировал 865 тыс. грн доходов
Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал за прошлый год доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 865,44 тыс. грн. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций.
Так, в сообщении об существенных изменениях указано, что Порошенко получил 564,42 тыс. грн и 301,02 тыс. грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.
Ранее Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов за прошлый год, из которых зарплата составила 366,3 тыс. грн. Президент указал доход от процентов на сумму 11,9 млн грн и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму в 26,2 тыс. грн. Доход жены президента Марины Порошенко в 2016 году составил 75 тыс. грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Порошенко дополнительно задекларировал 865 тыс. грн доходов 12:41
- ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ 11:47
- Western Union прекращает переводы из России в Украину 11:18
- НБУ вводит в обращение монету Евровидение-2017 в Украине: фото 10:19
- В Украине с сегодняшнего дня повышается прожиточный минимум 10:13
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8941
-
5566
-
5126
-