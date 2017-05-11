Порошенко дополнительно задекларировал 865 тыс. грн доходов

Глава государства дополнительно задекларировал 865,44 тыс. грн доходов от депозитов

Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал за прошлый год доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 865,44 тыс. грн. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций.



Так, в сообщении об существенных изменениях указано, что Порошенко получил 564,42 тыс. грн и 301,02 тыс. грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.



Ранее Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов за прошлый год, из которых зарплата составила 366,3 тыс. грн. Президент указал доход от процентов на сумму 11,9 млн грн и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму в 26,2 тыс. грн. Доход жены президента Марины Порошенко в 2016 году составил 75 тыс. грн.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.