За рубежом заблокированы активы чиновников Януковича на $258 млн

За границей заблокированы активы экс-чиновников Виктора Януковича на $107,19 млн, €15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков

На сегодня за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен беглого экс-диктатора Виктора Януковича на общую сумму $107,19 млн, €15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков (эквивалент $258,6 млн). Об этом рассказал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.



"В целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними, на общую сумму $107,19 млн, €15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", - уточнил Черкасский.



Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что за время пребывания на посту президента Янукович и его соратники украли около $40 млрд.



3 мая президент Петр Порошенко сообщил, что конфискованные у окружения Януковича средства в размере $1,1 млрд в государственном Ощадбанке зачислены на счета Госказначейства.



На пресс-конференции вчера, 14 мая, Порошенко сказал, что "деньги Януковича" будут вложены в оборону Украины и инфраструктурные проекты.



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