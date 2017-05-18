Украинцы держат вне банков 304,2 млрд грн наличными - НБУ

Объем средств на руках у граждан Украины превышает 304 млрд грн, подсчитали в Нацбанке

Украинцы держат вне банков наличными 304,2 млрд грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий на странице регулятора в Facebook.



"Сегодня наличность вне банков в Украине составляет 304,2 млрд грн, а это почти 41% от всех доходов Государственного бюджета на 2017 год. И эти средства в наличной форме не работают полноценно на экономику нашей страны", - сказал Смолий.



По словам Смолия, развитие безналичной экономики позволит сократить затраты на обслуживание денежного обращения и изготовления денег.



"По нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного оборота только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд грн", - сказал Смолий.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.