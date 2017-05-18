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Украинцы держат вне банков 304,2 млрд грн наличными - НБУ

18.05.2017 14:57
Объем средств на руках у граждан Украины превышает 304 млрд грн, подсчитали в Нацбанке
Фото: пресс-служба НБУ

Украинцы держат вне банков наличными 304,2 млрд грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий на странице регулятора в Facebook.

"Сегодня наличность вне банков в Украине составляет 304,2 млрд грн, а это почти 41% от всех доходов Государственного бюджета на 2017 год. И эти средства в наличной форме не работают полноценно на экономику нашей страны", - сказал Смолий.

По словам Смолия, развитие безналичной экономики позволит сократить затраты на обслуживание денежного обращения и изготовления денег.

"По нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного оборота только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд грн", - сказал Смолий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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