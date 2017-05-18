Украинцы держат вне банков 304,2 млрд грн наличными - НБУ
Украинцы держат вне банков наличными 304,2 млрд грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий на странице регулятора в Facebook.
"Сегодня наличность вне банков в Украине составляет 304,2 млрд грн, а это почти 41% от всех доходов Государственного бюджета на 2017 год. И эти средства в наличной форме не работают полноценно на экономику нашей страны", - сказал Смолий.
По словам Смолия, развитие безналичной экономики позволит сократить затраты на обслуживание денежного обращения и изготовления денег.
"По нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного оборота только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд грн", - сказал Смолий.
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