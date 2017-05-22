Укрпочта запустила денежные переводы с доставкой на дом

Укрпочта запустила перевод средств с банковской карты с доставкой наличных на дом или на автоматические отделения

Укрпочта запустила перевод средств с банковской карты с доставкой наличных получателю.



Как сообщает пресс-служба компании, перечислить средства можно воспользовавшись адресным переводом (домой) или срочным переводом (на автоматизированное отделения). Опция доставки на дом доступна для любого населенного пункта Украины. Средства доставят в течение двух рабочих дней отделения связи (для адресного перевода) или в течение 15 минут - для срочного перевода, с получением средств в отделении.



Перевод средств осуществляется со всех платежных карт Visa и MasterCard любых банков Украины. Максимальная сумма одного перевода составляет 14999 грн.



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