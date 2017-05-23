Парламент отменил регистрацию иностранных инвестиций

Депутаты проголосовали за отмену регистрации иностранных инвестиций

Верховная Рада отменила регистрацию иностранных инвестиций. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в некоторые законы по поводу отмены регистрации иностранных инвестиций и внесения изменений в правила трудоустройства иностранцев (законопроект N4541) проголосовали 239 депутатов.



Вместо регистрации предусмотрено формальное информирование для ведения госстатистики.



Иностранным инвесторам, у которых есть существенная доля в украинских предприятиях предоставляется право получать свидетельство о временном проживании в Украине.



Разрешение на работу в Украине могут получить командированные иностранцы, внутрикорпоративные цессионарии, иностранные высокооплачиваемые профессионалы, выпускники университетов, которые входят в первую сотню в мировых рейтингах, представители творческих профессий и ІТ отрасли.



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