Гройсман о реформе: пенсии будут повышаться автоматически
Пенсии в Украине будут повышены на постоянной основе. В пенсионную реформу будут заложены механизмы, которые позволят делать обновление системы автоматически и в 2018, и в 2019 гг., и в дальнейшем. Об этом сегодня, 24 мая 2017 г. заявил на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент LIGA.net.
"Нужно не допускать того, что было раньше, когда люди годами, пятилетками не обновляли пенсий, и их пенсии нивелировались и обесценивались", - подчеркнул он.
Гройсман также заявил, что с 1 октября 2017 г. будут пересмотрены пенсии для 9 млн пенсионеров, из которых 5,6 млн получат существенное повышение пенсий.
"За результат пенсионной реформы я лично как премьер-министр Украины готов нести всю полноту ответственности", - добавил Гройсман.
Напомним, ранее премьер-министр заявил о том, что приблизительно 1, 38 млн пенсионеров получат повышение пенсии до 200 грн. 1,2 млн - от 200 до 500 грн, 1,9 млн - от 500 грн до 1 тысячи в месяц. Еще 1,1 млн граждан получат тысячу гривень ежемесячной доплаты.
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