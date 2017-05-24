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ПриватБанк не собирается возвращать деньги Суркисам

24.05.2017 15:09
Руководство ПриватБанка намерено оспорить решение суда о возврате семье Суркисов 1,4 млрд грн
Александр Шлапак

Государственный ПриватБанк не вернет деньги братьям Суркисам. Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, пишет FinClub.

"Будем судиться", - прокомментировал он решения Окружного административного суда Киева от 17 мая о возврате А-Банку 0,4 млрд грн, а семье Суркисов - 1 млрд грн.

Апелляцию на эти решения уже пообещал подать Национальный банк.

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17 мая Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн. 

Истцы просили суд признать противоправными целый ряд решений, предшествовавших выкупу акций Приватбанка правительством. В частности, истцы потребовали отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами. Кроме того, они попросили суд признать недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Суркис
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