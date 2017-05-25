OLX запустил услугу для безопасных покупок и продаж
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OLX запустил новую услугу - Безопасная сделка. Теперь для 9 млн. украинцев, которые ежемесячно заходят на сервис, покупки и продажи с помощью банковской карты будут полностью защищены.
Безопасная сделка - это новая услуга на OLX для всех пользователей, которые покупают товар в другом городе и рассчитываются с помощью банковской карты. Когда покупатель заказывает товар, на его карте блокируются деньги и списываются только после того, как он получит этот товар и подтвердит, что его все устраивает. Если же товар покупателя не устраивает, то деньги возвращаются ему обратно на карту. Таким образом, полностью нивелируется риск мошенничества, ведь не нужно делать предоплаты незнакомым людям. А продавцу не нужно передавать данные своей карты покупателям - информация вводится онлайн в профиле OLX и недоступна другим пользователям.
- Мы всегда рекомендовали нашим пользователям осуществлять сделки при личной встрече, но иногда нужный товар находится в другом городе. Рынок развивается - благодаря логистическим компаниям и финансовым инструментам, товар из другого населенного пункта можно получить уже на следующий день и заплатить за него, перечислив деньги продавцу на банковскую карту, - комментирует Сергей Гапоченко, директор OLX в Украине и Центральной Азии. - Это очень удобно и быстро, но есть риск мошенничества. Чтобы полностью устранить этот риск, мы запустили для пользователей OLX Безопасную сделку и создали защищенную среду для осуществления платежей с карты на карту.
Логистическим партнером Безопасной сделки является компания "Нова пошта". В профиле OLX продавец может оформить экспресс-накладную на отправление товара и рассчитать стоимость доставки. За доставку платит покупатель - деньги списываются с его карты в момент оформления заказа. Если товар не подошел получателю, то посылка отправляется обратно продавцу, а деньги за товар возвращаются на карту покупателя.
Безопасность платежей и сохранность конфиденциальной информации гарантирует финансовый партнер проекта - UAPAY. Компания отвечает стандартам безопасности данных PCI DSS. Это гарантия того, что информация о банковских картах, которую пользователи заполняют в профиле OLX, защищена, и злоумышленники не могут ею воспользоваться.
Безопасная сделка - это уникальный проект для Украины, её аналогов нет ни на одном интернет-ресурсе в стране. Услуга не только гарантирует безопасность, она еще и выгодна. Для продавцов пользование Безопасной сделкой бесплатно. А комиссия финансового партнера, которую оплачивает покупатель, ниже, чем комиссия стандартного перевода с карты на карту.
Больше информации об услуге: https://www.olx.ua/about-safedeal/
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