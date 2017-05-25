"Деньги Януковича" уже зачислены в бюджет: документ

Генпрокуратура обнародовала документ, из которого следует, что $1,1 млрд "денег Януковича" уже зачислен в бюджет

Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича $1,1 млрд уже зачислены в госбюджет. Об этом сообщило Госказначейство, пишет Украинская правда.



"В соответствии с выпиской банка, полученной казначейством 3 мая, 28 апреля в госбюджет на счет в Ощадбанке было зачислено $1 117 273 660 во исполнение приговора Краматорского суда Донецкой области от 28 марта по делу N234/4135/17", - уточняет Госказначейство.







Кроме того, на счет, открытый в национальной валюте под кодом "Конфискованные средства по решению суда за совершение коррупционного правонарушения", 28 апреля 2017 года поступили 1,09 млн грн.



Также отмечается, что на казначейском счету по состоянию на 27 февраля 2014 года находилось 108,13 тыс. грн, а по состоянию на 22 мая 2017 года там уже было 46,25 млрд грн.



В конце апреля Краматорский городской суд вынес приговор, на основании которого в госбюджет конфисковано $1,5 млрд, арестованных на счетах окружения Януковича. Адвокат Януковича опровергает причастность подзащитного к конфискованным средствам.



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Кипрские компании, которым принадлежали ОВГЗ Украины, заявили, что считают незаконным решение суда о спецконфискации и подали апелляцию. Апелляционный суд Донецкой области им отказал.



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