В Украину придет Apple Pay - СМИ
В Украине скоро должна заработать платежная система Apple Pay, при помощи которой можно оплачивать покупки в магазинах с использованием смартфона или смарт-часов. Об этом рассказал глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина Максим Патрин, пишет PaySpace Magazine.
Apple Pay может запуститься на украинском рынке уже во втором квартале 2018 года.
Альфа-Банк запустил в Украине цифровой сервис Alfa Digital, который дает доступ к финансам онлайн и в мобильном приложении. Эта услуга позволить добавить банковские карты к Apple Pay после запуска сервиса на местном рынке.
В октябре прошлого года Apple Pay был запущен в России. РФ стала десятой страной, где стал доступен сервис бесконтактных платежей, запущенный Apple в 2014 году. В июле оплата с помощью Apple Pay стала доступна во Франции, Швейцарии и Гонконге.
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