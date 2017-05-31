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В Украину придет Apple Pay - СМИ

31.05.2017 16:59
В Украине скоро может заработать платежная система Apple Pay
Фото: EPA

В Украине скоро должна заработать платежная система Apple Pay, при помощи которой можно оплачивать покупки в магазинах с использованием смартфона или смарт-часов. Об этом рассказал глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина Максим Патрин, пишет PaySpace Magazine.

Apple Pay может запуститься на украинском рынке уже во втором квартале 2018 года.

Альфа-Банк запустил в Украине цифровой сервис Alfa Digital, который дает доступ к финансам онлайн и в мобильном приложении. Эта услуга позволить добавить банковские карты к Apple Pay после запуска сервиса на местном рынке.

В октябре прошлого года Apple Pay был запущен в России. РФ стала десятой страной, где стал доступен сервис бесконтактных платежей, запущенный Apple в 2014 году. В июле оплата с помощью Apple Pay стала доступна во Франции, Швейцарии и Гонконге.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платежные системы
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