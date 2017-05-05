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НБУ вводит в обращение монету Евровидение-2017 в Украине: фото

05.05.2017 10:19
Тираж монеты - 40 тыс. штук. НБУ будет реализовывать монету по цене 46 грн

Национальный банк Украины 11 мая введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине. 

Как сообщает пресс-служба НБУ, памятная монета номиналом 5 грн изготовлена ​​из нейзильбера. 

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса Евровидение-2017: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (Уважайте многообразие). 

Тираж этой монеты - 40 тыс. штук. НБУ будет реализовывать монету по цене 46 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Евровидение
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