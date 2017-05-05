НБУ вводит в обращение монету Евровидение-2017 в Украине: фото
Национальный банк Украины 11 мая введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине.
Как сообщает пресс-служба НБУ, памятная монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера.
На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса Евровидение-2017: цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (Уважайте многообразие).
Тираж этой монеты - 40 тыс. штук. НБУ будет реализовывать монету по цене 46 грн.
- Western Union прекращает переводы из России в Украину 11:18
- НБУ вводит в обращение монету Евровидение-2017 в Украине: фото 10:19
- В Украине с сегодняшнего дня повышается прожиточный минимум 10:13
- Победа Макрона в 1 туре принесла богатейшим европейцам $27 млрд 10:46
- Суд отпустил под залог основателей Mossack Fonseca 10:22
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
13456
-
553
-
- ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ 11:47
- Western Union прекращает переводы из России в Украину 11:18
- Межбанк открылся котировками доллара 26,46/26,50 11:03
- В апреле украинцы продали валюты на $356 млн больше, чем купили 10:51
- НБУ вводит в обращение монету Евровидение-2017 в Украине: фото 10:19