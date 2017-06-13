Частный случай. Будет ли альтернатива Пенсионному фонду

В проекте пенсионной реформы ничего не говорится об индивидуальных счетах

Пенсионную систему в Украине ждут изменения. Недавно премьер-министр Владимир Гройсман представил проект реформы, предусматривающий повышение выплат теперешним пенсионерам, увеличение трудового стажа и частичную отмену особых условий выхода на пенсию для будущих пенсионеров. В проекте реформы Кабмин практически не коснулся перспектив внедрения второго уровня пенсионной системы - отчислений на индивидуальные счета в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Это стало одной из причин критических замечаний экспертного сообщества. Ведь именно второй уровень системы должен был бы ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. LIGA.net выяснила, в каком состоянии сегодня находятся НПФ и готовы ли они участвовать в реформе.

По данным Нацкомиссии, регулирующей рынки финансовых услуг, в Украине работают 64 негосударственных пенсионных фонда, большинство из которых являются открытыми (не корпоративными). Для сравнения: в 2008 году в Украине было более 100 НПФ. Численность фондов сокращается не только из-за ухода игроков с рынка, но и в связи с тем, что компании объединяются. В прошлом году фонды Аструм и Моя Пенсия были присоединены к НПФ Династия, которым управляет группа ICU. Фонд Укрсоцфонд был присоединен к ОТП Пенсия.

На сегодняшний день НПФ зарегистрированы в 8 регионах Украины (Донецкой, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Херсонской областях), наибольшее количество фондов - 46 или 71,9% - находятся в Киеве.

Участниками НПФ стали уже более 800 тыс человек. А в будущем их может стать еще больше. "В проекте реформы есть элементы обязательной накопительной системы, которая касается опасных профессий. Людям, занимающимся вредной работой государство дает право на досрочный выход на пенсию. В будущем их работодателей обяжут делать отчисления на их пенсионные счета через корпоративные негосударственные пенсионные фонды. Когда такой работник досрочно уйдет на пенсию, он сможет получить свои выплаты до момента наступления реального пенсионного возраста", - говорит Тарас Козак, президент инвестиционной группы УНИВЕР.

Чем живет рынок

Общая стоимость активов НПФ, по данным Нацкомфинуслуг, оценивается в 2,2 млрд грн, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Половина этих средств принадлежит корпоративному негосударственному пенсионному фонду НБУ, который обладает особенным статусом и не подчиняется ни одному из регуляторов.

Как правило НПФ формируют свои портфели из максимально безопасных инструментов, поэтому почти все их активы инвестируются в государственные ценные бумаги и депозиты.

Массовые банкротства банков за последние 2 года создали риски для функционирования пенсионной системы третьего уровня, однако в дальнейшем их можно избежать внесением изменений в законодательство. "У негосударственных пенсионных фондов на сегодняшний день достаточно инструментария для того, чтобы защитить средства участников от инфляции и девальвации. За несколько лет с рынка ушло 90 банков, некоторые фонды понесли из-за этого потери. Чтобы избежать их в будущем, на законодательном уровне стоит закрепить требование о создании внутри компаний по управлению активами пенсионных фондов позиций профессиональных риск-менеджеров", - говорит Григорий Овчаренко, руководитель управления локальными активами группы ICU.

Читайте также: С новым стажем. Что Кабмин изменит в пенсионной системе

Эксперты считают, что не все НПФ до сих пор отвечают требованиям надежности. Чтобы обезопасить инвестиции, необходимо усилить государственный надзор за деятельностью рынка. "Надзор за этим рынком остается несколько фрагментарным. За НПФ следят Нацкомфинуслуг и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. В Верховной Раде уже два года лежит президентский законопроект о расформировании Нацкомфинуслуг и передачи ее функций НБУ и НКЦБФР. С принятием этого закона надзор должен улучшиться. Также надо в целом ужесточить требования к НПФ, имеющим право работать на втором и третьем уровне", - говорит Тарас Козак.

Налоговые коллизии

Существование рынка негосударственных пенсионных фондов оказалось под угрозой после недавних налоговых новшеств. Согласно закону о негосударственном пенсионном обеспечении, НПФ не считаются прибыльными организациями, ведь доходы от инвестиций, которые в итоге распределяется между вкладчиками, должны быть максимально защищены от удешевления и потерь. В прошлом году Минфин принял изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют избежать налогообложения и полноценно пользоваться статусом неприбыльных только тем организациям, которые через ГФС попадут в Реестр неприбыльных организаций.

Читайте также: Старые схемы. Куда пропали деньги пенсионного фонда НБУ

Чтобы попасть в такой Реестр, до 1 июля пенсионным фондам необходимо внести ряд изменений в свои учредительные документы, но такие изменения противоречат их деятельности. У пенсионных фондов есть еще три недели, чтобы подтвердить статус неприбыльных организаций, иначе это чревато дополнительной налоговой нагрузкой и потерей средств вкладчиков.

Участники рынка призывают правительство учесть специфику деятельности НПФ и внести изменения в соответствующую статью Налогового кодекса. В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые могут исправить ситуацию. "Документ, разработанный Налоговым комитетом предусматривает включение НПФ в Реестр неприбыльных организаций автоматически, без перерегистрации уставов. В Налоговом кодексе есть исключения для ряда организаций, к этому перечню можно через запятую добавить НПФы, и проблема исчезнет. Второй законопроект Министерства финансов также предлагает внести изменения в Кодекс, но не отменяет процедуру согласования уставов. Если этот законопроект примут в ближайшее время, то процесс согласования уставов все равно будет длится несколько месяцев и до 1 июля НПФы не успеют его пройти", - говорит Татьяна Сальникова, председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

По словам эксперта, с начала следующего месяца все негосударственные пенсионные фонды, которые не вошли в Реестр, теоретически могут выйти из-под правового поля негосударственного пенсионного обеспечения. "В худшем случае, их можно будет исключать и из Реестра финансовых учреждений, так как их деятельность больше не будет соответствовать законодательным нормам. Такие последствия, как минимум, влекут потерю защиты средств вкладчиков. Пенсионные фонды обяжут уплачивать налог на прибыль, и тогда придется обращаться в суды" - говорит Сальникова.

Кристина Болотова