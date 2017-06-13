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Ценный вклад. Почему ОВГЗ стали выгодной альтернативой депозитам

Евгения Грищенко
13.06.2017 12:47
Гособлигации сегодня могут обеспечить хорошую доходность и минимум рисков

Какие инструменты на сегодняшний день используют физические лица для сбережения и приумножения своих накоплений? Ответ на этот вопрос простой - в основном это депозиты в банках, недвижимость и накопления "под подушкой". К сожалению, в погоне за высокими ставками за последние годы сбережения средств на депозитах были частично утеряны в неплатежеспособных банках. Надежные зарубежные банки предлагают довольно низкие ставки по депозитам, в среднем около 12,1% в гривне и 0,7% в долларах США. Государственные банки готовы платить больше, в среднем - 15,9% в гривне и 4,6% в долларах США, но инвестировать все сбережения исключительно в один инструмент вряд ли было бы разумно.  Инвестиции в недвижимость, также вызывают много вопросов - как быстро вы сможете ее продать при надобности и по какой цене, а инвестируя в новостройку порой можно остаться ни с чем.

Альтернативный и надежный инструмент сбережения и накопления денежных средств был всегда - это государственные ценные бумаги, а именно облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).  Однако среди потенциальных инвесторов - физических лиц до сих пор распространено заблуждение, будто этот инструмент им недоступен и работать с ОВГЗ могут лишь банки или профильные участники.  На самом деле это не так. Для оформления покупки или продажи ОВГЗ следует обратиться к профессиональному участнику фондового рынка (см. рисунок 1), у которого есть лицензия на торговлю ценными бумагами.

Рис.1. Как происходит покупка ОВГЗ физлицом после обращения к компании-торговцу

Ключевыми преимуществами государственных облигаций являются их надежность и доходность - выплаты имеют 100% государственную гарантию, доходность ОВГЗ сейчас около 14 - 15% годовых. Работа с ОВГЗ стала ещё более интересна после отмены налога на доходы физических лиц с 1 января 2017 года, в то время как доходы по депозитам облагаются налогом в размере 18%.

Валютные ОВГЗ служат страховкой от девальвации. Покупая их за гривну, инвестор получает выплаты и процентный доход в валюте, который на сегодня составляет в среднем от 4 до 5,25% годовых. Немногие надежные банки сегодня готовы предложить такие ставки в валюте.

Тенденция к снижению ставок по депозитам вынуждает вкладчиков не только выбирать депозиты без возможности досрочного снятия (а таких - около 70%), но и увеличивать срок депозита. На протяжении последних 12 месяцев, в течении которых банки постоянно снижали ставки по депозитам, доля гривневых вкладов на срок более 1 года увеличилась с 38% до 45% (на 11,7 млрд. грн. в абсолютном выражении).

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В сегодняшних условиях разместив депозит на 3 - 6 месяцев, по истечению срока, вы вряд ли сможете реинвестировать полученные средства по этой же ставке, тогда как инвестированные деньги в ОВГЗ могут быть получены по востребованию после продажи бумаги в удобный момент.

Важное преимущество ОВГЗ - это возможность получить дополнительный доход в случае понижения уровней доходности рынка путем досрочной продажи бумаги.

Суммируя все сказанное выше, можно выделить такие преимущества ОВГЗ:

  • - ОВГЗ - наиболее надежная альтернатива вкладам, так как на 100% гарантирована государством. При выплатах все держатели равны: как физические, так и юридические лица, резиденты и нерезиденты.
  • - Доходность ОВГЗ на уровне 15% годовых является достаточно высокой при минимальных уровнях риска.
  • - Сегодня депозиты без пересмотра ставки доходности предлагаются в основном на срок до одного года. Средства в ОВГЗ могут быть инвестированы на срок до 3 лет под заявленную доходность, что гарантирует стабильный доход на более долгий период времени. Сейчас мы наблюдаем постепенное снижение доходностей по ключевым инструментам. Это преимущество особенно актуально.
  • - ОВГЗ могут быть проданы в любой момент в случае необходимости, в то время как депозит зачастую не может быть досрочно расторгнут (на таких условиях размещены около 70% всех вкладов).
  • - ОВГЗ дают возможность получить дополнительный доход в случае понижения уровней доходности.
  • - ОВГЗ являются одним из наиболее надёжных инструментов залога.
  • - Отсутствие налога на доходы физических лиц. Налог на доходы по депозиту удерживается в размере 18% от суммы дохода.
  • - Незначительным недостатком в работе с ОВГЗ является более сложная процедура оформления, нежели по депозиту. Но преимущества вложения средств в ОВГЗ вполне могут нивелировать этот недостаток.

 

Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: облигации, ОВГЗ, Инвестиции
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