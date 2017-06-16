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С января 2018 года минимальная зарплата может вырасти до 3720 грн

16.06.2017 16:06
Кабмин установил с 1 января 2018 года размер минимальной зарплаты на уровне 3720 грн
Фото: пресс-служба НБУ

Бюджетной резолюцией предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 грн, с 2019 года - 4173 грн, с 2020 года - 4425 грн. Об этом сообщает Экономическая правда.

Установление должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки запланировано с 1 января 2018 в размере 1762 грн, с 2019 года - 1921 грн, с 2020 года - 2073 грн.

Предполагается, что в течение следующих трех лет прожиточный минимум будет увеличиваться трижды в год: с января, июля и декабря.

По прогнозу Минфина, в последующие три года размер прожиточного минимума вырастет с 1700 грн (с января 2018) до 2139 грн - в декабре 2020 года.

Кабинет министров с 1 января 2017 повысил минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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