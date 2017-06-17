НБУ будет выдавать физлицам электронные валютные лицензии
Национальный банк Украины вводит выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме. Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.
На основании э-лицензий физлицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тыс. (в эквиваленте).
С электронной лицензиями можно будет осуществить три вида валютных операций: для инвестиций за границу; по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины; для выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для предоставления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита НБУ вводит автоматизированную информационную системы "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций" (АИС).
Чтобы получить е-лицензию нужно обратится в уполномоченный банк, иметь счет, и представить заявление в НБУ о выдаче электронной лицензии; документы, свидетельствующие о наличии у этого физлица доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств на основании электронной лицензии; оригиналы или копии документов, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины.
"Такая упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физлицами соответствующих валютных операций. В то же время, по оценкам Национального банка, объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка", - сказано в сообщении.
Система утверждена постановлением правления НБУ №54 от 15 июня 2017 года. Украинцы смогут воспользоваться ею с 3 июля 2017 года.
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