Депутаты одобрили автоматизированный арест средств на счетах

Парламент принял за основу законопроект, который предусматривает автоматизированный арест средств на счетах должников

Верховная Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников. За принятие за основу соответствующего законопроекта N6232 проголосовали 253 депутата, сообщает сайт парламента.



Законопроект предусматривает внесение изменение в ряд процессуальных кодексов и изменение процедуры ведения судебного рассмотрения.



"Законопроектом предлагается внедрение системы автоматизированного ареста средств, которая позволит обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявления денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в связи с судебным решением или постановлением государственного исполнителя, что подразумевает невозможность скрыть принадлежащие ответчику или должнику денежные средства", - гласит пояснительная записка к документу.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.