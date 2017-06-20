Депутаты одобрили автоматизированный арест средств на счетах
Верховная Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников. За принятие за основу соответствующего законопроекта N6232 проголосовали 253 депутата, сообщает сайт парламента.
Законопроект предусматривает внесение изменение в ряд процессуальных кодексов и изменение процедуры ведения судебного рассмотрения.
"Законопроектом предлагается внедрение системы автоматизированного ареста средств, которая позволит обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявления денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в связи с судебным решением или постановлением государственного исполнителя, что подразумевает невозможность скрыть принадлежащие ответчику или должнику денежные средства", - гласит пояснительная записка к документу.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Депутаты одобрили автоматизированный арест средств на счетах 14:36
- НБУ будет выдавать физлицам электронные валютные лицензии 12:29
- С января 2018 года минимальная зарплата может вырасти до 3720 грн 16:06
- ГПУ запретила публиковать решение суда о "деньгах Януковича" 10:10
- Суркис: Мы не были акционерами ПриватБанка 14:49
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4298
-
4259
-
- Государство уже потратило на ПриватБанк 5% ВВП - НБУ 18:05
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,03/26,045 17:36
- Депутаты одобрили автоматизированный арест средств на счетах 14:36
- НБУ: Банки пока не собираются выходить на внешний долговой рынок 14:04
- Доля "плохих" кредитов в банках составляет 57% - НБУ 13:43