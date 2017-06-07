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Чиновник Фонда гарантирования вкладов задержан на взятке в $5 млн

07.06.2017 16:09
ГПУ и СБУ задержали сотрудника Фонда гарантирования вкладов на получении взятки в размере $5 млн
Юрий Луценко

Правоохранители задержали на взятке в $5 млн уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"ГПУ совместно с управлением К СБУ сегодня при получении неправомерной выгоды в сумме $5 млн задержали одного из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, разработавшего преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которые введены временные администрации", - сообщил Луценко.





Такую плату чиновник требовал за невмешательство ликвидаторов и других лиц ФГВФЛ в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

"Такие действия УК оценивает до 12 лет лишения свободы", - напомнил генеральный прокурор.

В ФГВФЛ сообщают, что о задержании им стало известно из СМИ. "На данный момент официального подтверждения этого факта фонд не получал" - сообщается на официальном сайте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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