Чиновник Фонда гарантирования вкладов задержан на взятке в $5 млн

ГПУ и СБУ задержали сотрудника Фонда гарантирования вкладов на получении взятки в размере $5 млн

Правоохранители задержали на взятке в $5 млн уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.



"ГПУ совместно с управлением К СБУ сегодня при получении неправомерной выгоды в сумме $5 млн задержали одного из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, разработавшего преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которые введены временные администрации", - сообщил Луценко.











Такую плату чиновник требовал за невмешательство ликвидаторов и других лиц ФГВФЛ в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.



"Такие действия УК оценивает до 12 лет лишения свободы", - напомнил генеральный прокурор.



В ФГВФЛ сообщают, что о задержании им стало известно из СМИ. "На данный момент официального подтверждения этого факта фонд не получал" - сообщается на официальном сайте.



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