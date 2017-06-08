В мае бизнес вывел за пределы Украины $180 млн

Объем вывода дивидендов иностранным инвесторам за май составил около $180 млн, подсчитали в НБУ

Бизнес в прошлом месяце перечислил иностранным инвесторам дивидендов на $180 млн. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, пишет УНИАН.



"Объем вывода дивидендов за май составил около $180 млн", - сказал он.



Замглавы НБУ отметил, что такой объем и прогнозировался, учитывая, что регулятор разрешил вывод дивидендов за три года - включая 2014, 2015 и 2016 годы.



Также Олег Чурий сообщил, что данный объем не является рисковым для валютного рынка, и в ближайшее время ежемесячный объем вывода дивидендов вернется в пределы $100-120 млн.



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Ранее в НБУ сообщали, что после снятия ограничений на выплату дивидендов из Украины в 2016 году было перечислено $711 млн. Часть этих денег уже была на счетах предприятий, но ее перечисление было под запретом. Также закупались средства на валютном рынке в рамках разрешенного лимита ($5 млн в месяц).

Таким образом, общая сумма выплаченных дивидендов на 15 мая составила почти $1,2 млрд.



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