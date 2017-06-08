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В мае бизнес вывел за пределы Украины $180 млн

08.06.2017 11:21
Объем вывода дивидендов иностранным инвесторам за май составил около $180 млн, подсчитали в НБУ
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Бизнес в прошлом месяце перечислил иностранным инвесторам дивидендов на $180 млн. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, пишет УНИАН.

"Объем вывода дивидендов за май составил около $180 млн", - сказал он.

Замглавы НБУ отметил, что такой объем и прогнозировался, учитывая, что регулятор разрешил вывод дивидендов за три года - включая 2014, 2015 и 2016 годы.

Также Олег Чурий сообщил, что данный объем не является рисковым для валютного рынка, и в ближайшее время ежемесячный объем вывода дивидендов вернется в пределы $100-120 млн.

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Ранее в НБУ сообщали, что после снятия ограничений на выплату дивидендов из Украины в 2016 году было перечислено $711 млн. Часть этих денег уже была на счетах предприятий, но ее перечисление было под запретом. Также закупались средства на валютном рынке в рамках разрешенного лимита ($5 млн в месяц).

Таким образом, общая сумма выплаченных дивидендов на 15 мая составила почти $1,2 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инвестиции
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