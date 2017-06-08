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Суркис: Мы не были акционерами ПриватБанка

08.06.2017 14:49
Игорь Суркис подчеркнул, что ни он, ни его брат не были акционерами ПриватБанка
Игорь Суркис

На счетах ПриватБанка до национализации лежали деньги киевского футбольного клуба Динамо, но братья Суркисы не были акционерами банка. Об этом президент Динамо Игорь Суркис рассказал в интервью изданию Спорт-Экспресс.

"Ни для кого не секрет, что произошло с деньгами, которые мы держали на счетах ПриватБанка и которые работали на футбол, на Динамо. Надеюсь, суд даст надлежащую юридическую оценку блокировке средств, а пока нам приходится доказывать, что мы никогда не были акционерами ПриватБанка, а я не прихожусь Игорю Коломойскому мамой, папой, братом или сватом", - сказал Суркис.

17 мая Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн. 

Истцы просили суд признать противоправными целый ряд решений, предшествовавших выкупу акций Приватбанка правительством. В частности, истцы потребовали отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами. Кроме того, они попросили суд признать недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов.

В конце мая председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что финучреждение не вернет деньги Суркисам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Суркис
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