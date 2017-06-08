Суркис: Мы не были акционерами ПриватБанка
На счетах ПриватБанка до национализации лежали деньги киевского футбольного клуба Динамо, но братья Суркисы не были акционерами банка. Об этом президент Динамо Игорь Суркис рассказал в интервью изданию Спорт-Экспресс.
"Ни для кого не секрет, что произошло с деньгами, которые мы держали на счетах ПриватБанка и которые работали на футбол, на Динамо. Надеюсь, суд даст надлежащую юридическую оценку блокировке средств, а пока нам приходится доказывать, что мы никогда не были акционерами ПриватБанка, а я не прихожусь Игорю Коломойскому мамой, папой, братом или сватом", - сказал Суркис.
17 мая Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн.
Истцы просили суд признать противоправными целый ряд решений, предшествовавших выкупу акций Приватбанка правительством. В частности, истцы потребовали отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами. Кроме того, они попросили суд признать недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов.
В конце мая председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что финучреждение не вернет деньги Суркисам.
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