Порошенко задекларировал дополнительно 1,2 млн грн доходов
Президент Петр Порошенко задекларировал дополнительно 1,2 млн грн процентного дохода от вкладов в банке. Это следует из информации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Глава государства задекларировал 1,2 млн грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ): 130 117 грн, еще 130 117 грн, 91 082 грн, 294 931 грн и 552 996 грн.
Ранее Петр Порошенко задекларировал вклады и ячейки в МИБе на $26,5 млн.
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