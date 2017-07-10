Порошенко задекларировал дополнительно 1,2 млн грн доходов

Президент Порошенко задекларировал дополнительно 1,2 млн грн процентного дохода от вкладов в своем банке

Президент Петр Порошенко задекларировал дополнительно 1,2 млн грн процентного дохода от вкладов в банке. Это следует из информации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.



Глава государства задекларировал 1,2 млн грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ): 130 117 грн, еще 130 117 грн, 91 082 грн, 294 931 грн и 552 996 грн.



Ранее Петр Порошенко задекларировал вклады и ячейки в МИБе на $26,5 млн.



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