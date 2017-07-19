Кабмин хочет завершить подготовку монетизации субсидий до осени

Кабмин намерен завершить подготовку к монетизации субсидий на оплату ЖКУ до сентября, заявил премьер-министр

Кабинет министров Украины намерен завершить подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения до осени. Об этом 19 июля 2017 г. на заседании Кабинета министров сообщил глава правительства Владимир Гройсман, сообщает Экономическая правда.

"Мы начали сейчас собирать данные, чтобы до сентября завершить эту работу и провести монетизацию остатка, так сказать, экономии субсидий для украинских граждан. То, что люди сэкономили, мы должны выдать им средствами", - сказал премьер.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

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