Страх и ненависть на рынке криптовалюты

Какие факторы влияют на курс биткоина

На криптовалютный рынок вернулись страх и неопределенность. Еще каких-то две недели назад обвальное падение курса биткоина спровоцировало панику среди игроков. Криптовалюте в который раз предрекли скорый конец. Однако она быстро отвоевала утраченные позиции.

Почему курс биткоина подвержен резким колебаниям и какие факторы на него влияют?

Внеплановые колебания

В середине июля биткоин залихорадило. Цена монеты к 16 июля опускалась ниже $1900. Спустя всего несколько дней после обвала он начал возвращать утраченное. "Биток" достаточно быстро восстановился, вернувшись на уровень $2,5-$2,7 тыс. (65 000- 70 000 грн) за коин. Тем не менее, неожиданное снижение стоимости криптовалюты интересует инвесторов не меньше ее роста.

В первую очередь стоит помнить, что цифровые коины - новый вид активов, и инфраструктура под них еще не до конца разработана. Это биржи, терминалы, но в первую очередь, - блокчейн - основа платежной системы биткоина. Это и приводит к высокой волатильности курсов цифровых валют и биткоина в частности.

"Если посмотреть на котировки за последние полгода, мы можем увидеть несколько подобных взлетов и падений. Есть короткие и длинные циклы колебаний. Если короткие циклы мы можем видеть по дневным и недельным котировкам, то резкое падение, которое мы могли наблюдать две недели назад - это завершение длинного цикла", - поясняет основатель криптовалютной биржи CEX.IO Олег Кудренко.

Также много средств сейчас выводится из крипты в традиционные валюты на фоне проведенных ICO (первичное размещение криптоакций компании в виде токенов). "Главной причиной последнего снижения всего рынка криптовалют за последнее время я вижу простую коррекцию и фиксацию прибыли всеми участниками рынка, включая тех, кто получил инвестирование в ходе ICO", - говорит трейдер цифровыми валютами Кир Келевра.





Источник: coinspot.io

Кризис роста

Колебания курса биткоина также можно объяснить комплексом мероприятий по масштабированию блоков биткоина, которое связано с внедрением протокола Segregated Witness. SegWit - обратно совместимый протокол, который позволяет повысить эффективность блокчейна без увеличения размера блока. Если майнеры активируют SegWit до 1 августа этого года, то все пользователи Биткоин останутся на одной и той же цепи независимо от того, какой клиент они используют.

До недавнего времени все пользователи оставались в неведении, что случится после этой даты. Неопределенность заставляла нетерпеливых инвесторов выводить средства из криптовалют, оказывая тем самым давление на котировки.

О чем речь? Биткоин-сообщество более двух лет испытывает проблемы с низкой скоростью обработки транзакций. До этого исправно работавшая система биткоина не выдержала роста популярности и роста количества транзакций.

Несмотря на возросший интерес со стороны пользователей, размер блока для хранения информации остается неизменным, а скорость передачи данных о совершаемых транзакциях - низкой. Это затрудняет рост стоимости валюты. Как следствие конкурирующие цифровые валюты, такие как Ethereum или Litecoin, значительно усилили позиции. Решение вопросов со скоростью передачи данных и размером блока позволит масштабировать биткоин-сеть.

Важно учитывать еще один момент. За каждую транзакцию в крипте, в том числе и биткоинах нужно платить комиссионные майнерам, которые подтверждают транзакции. Сейчас их размер достаточно высок. Если вы хотите, чтобы ваша транзакция занимала не сутки или часы, а хотя бы 10-15 минут, нужно платить $0,3-$0,5, а то и целый доллар.

Для большинства пользователей это не самая хорошая новость. При переводе средств в биткоинах у вас нет ограничений по минимальному размеру платежа - большинство пользователей оперируют небольшими суммами. И если вы продаете $5, комиссия размером в $1 вас не обрадует.

Разработчики биткоин-сети предложили два способа решения проблемы: софт форк и хард форк. Хард форк биткоина известен под названием Bitcoin Unlimited. Его безуспешно пытались внедрить весной этого года.

Хард форк - это фундаментальные изменения в коде биткоина, который бы привел в случае активации к разделению цепи первой криптовалюты надвое. Условно говоря, привычный нам биткоин стал бы старым биткоином, а рядом с ним появился бы новый. Несмотря на провал, от хард форка не отказались полностью, и следующий этап запланирован на 1 августа.

Источник: maanimo.com

Софт форк - это также внесение изменений в код, но не таких значительных - они не приводят к разрыву цепи блоков. В то же время вся сеть принимает новые правила, независимо от согласия пользователей.

SegWit и является тем самым софт форком, которого все ожидают. SegWit считается компромиссом для двух сторон: майнеров, которые действуют в качестве основы для блокчейна и разработчиков Core, пишущих софт для сети. Обе стороны стремятся к консенсусу, но отсутствие централизованного управления усложняет компромисс.

"Софт форк SegWit призван в целом увеличить пропускную способность сети, поэтому кроме положительных изменений он не должен привнести ничего другого. Однако есть огромное количество противников данного решения по масштабированию и они препятствуют достижению консенсуса, руководствуясь возможной краткосрочной выгодой для себя", - отмечает Келевра.

Запуск SegWit происходит через предложение по масштабированию BIP 91 - модифицированную версию SegWit2x. Благодаря ему, сеть может более простым образом принять SegWit, а также открывает дорогу офчейн-решениям вроде Lightning Network. Именно это и произошло 23 июля. После активации BIP 91 все блоки, не поддерживающие SegWit, будут отвергаться.

Активация BIP 91 означает и то, что SegWit с высокой долей вероятности будет запущен. Этот сценарий в свою очередь устраняет риск хард форка биткоина.

Резкие колебания котировок свидетельствуют о том, что не всегда стоит верить в прогнозы, основанные на страхе и эмоциях. Пока что биткоину удается восстанавливаться и брать новые планки. "Исключение могут составить только новости, касающиеся неполадок в самом биткоине или его блокчейне", - говорит Келевра.

Максим Нечипоренко

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