 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире

27.07.2017 17:07
Основатель Amazon Джефф Безос вышел на первое место в рейтинге богатейших людей мира благодаря росту курса акций компании почти на 2%
Джефф Безос (фото - EPA)

Основатель Amazon Джефф Безос обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял первое место в списке самых богатых людей мира. Как сообщает Bloomberg, это стало возможным после того, как акции Amazon подорожали на 1,8% сегодня, 27 июля.

Издание отмечает, что инвесторы со всего мира внимательно изучают деятельность Amazon Prime - подразделения, отвечающего за доставку товаров со скидкой, а также за стриминг музыки и видео. Кроме того, их интересует "облачное" подразделение Amazon Web Services, хотя здесь Amazon приходится иметь дело с растущей конкуренцией со стороны Microsoft и Google.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров