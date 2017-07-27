Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире
Основатель Amazon Джефф Безос обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял первое место в списке самых богатых людей мира. Как сообщает Bloomberg, это стало возможным после того, как акции Amazon подорожали на 1,8% сегодня, 27 июля.
Издание отмечает, что инвесторы со всего мира внимательно изучают деятельность Amazon Prime - подразделения, отвечающего за доставку товаров со скидкой, а также за стриминг музыки и видео. Кроме того, их интересует "облачное" подразделение Amazon Web Services, хотя здесь Amazon приходится иметь дело с растущей конкуренцией со стороны Microsoft и Google.
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