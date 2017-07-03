За четыре месяца из РФ вывели рекордных $1,6 млрд

Отмечается максимальный отток денег из российских активов за последние три с половиной года

Иностранные инвесторы вывели за четыре месяца из российских акций более $1,6 млрд, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года. Об этом сообщает КоммерсантЪ.



Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад, указывает издание.



На данный момент инвесторы выводят средства из активов страны-агрессора из-за внутренних рисков.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.