За четыре месяца из РФ вывели рекордных $1,6 млрд
Иностранные инвесторы вывели за четыре месяца из российских акций более $1,6 млрд, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года. Об этом сообщает КоммерсантЪ.
Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад, указывает издание.
На данный момент инвесторы выводят средства из активов страны-агрессора из-за внутренних рисков.
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