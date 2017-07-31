ГПУ подозревает министра Данилюка в уклонении от уплаты налогов
Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса). Это следует из определения Печерского районного суда Киева по делу N 757/41216/17-к от 18 июля.
Из депутатского обращения стало известно, что Данилюк в период 2010-2014 годов занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, сообщает суд.
Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период Данилюк купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.
"По предварительному анализу таких сведений сделаны выводы о наличии возможного уклонения от уплаты налогов и сборов", - сообщает суд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- ГПУ подозревает министра Данилюка в уклонении от уплаты налогов 14:13
- Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире 17:07
- ГПУ: Укртелеком отдал имущество в залог российскому Сбербанку 09:45
- Кабмин хочет завершить подготовку монетизации субсидий до осени 18:59
- Мошенники воруют у пользователей Apple данные банковских карт 09:42
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6362
-
1859
-