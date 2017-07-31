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Министр Данилюк ответил на подозрения ГПУ

31.07.2017 21:15
Обращение ГПУ и постановление суда о налоговой проверке в свой адрес министр финансов назвал незаконными
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министр финансов Александр Данилюк прокомментировал информацию о том, что Генеральная прокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов.

"Очень надеюсь, что это не мотивировано политически и не является местью за то, что было сделано, чтобы перекрыть коррупционные схемы, исключить расхищение бюджета и неэффективное использование государственных средств", - написал он на своей странице в Facebook.

"Никакого подозрения или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонение от уплаты налогов узнал из прессы. Оказывается, что уже есть постановление суда о проверке налоговой. Незаконное, кстати, решение суда, как и обращение представителя прокуратуры в суд за таким решением", - считает глава Минфина.

Как следует из записи, Данилюк намерен обжаловать решение.

Министр также указывает, что до 2010 года (в постановлении говорится о периоде 2010-2014 гг.)  он работал в частном секторе и платил налоги со своих доходов.

Ранее сегодня сообщалось, что Генеральная прокуратура подозревает министра финансов в уклонении от уплаты налогов.

В постановлении суда говорится, что он в 2010-2014 гг. занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича. Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период Данилюк купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, Генпрокуратура, Данилюк
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