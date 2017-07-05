Средняя зарплата в Украине выросла на 37% за год

За последний год средняя зарплата в Украине выросла на 37,2%

Средняя зарплата в Украине выросла на 37,2% за последний год. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала на странице в Facebook.



По данным Госстата, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2017 года составляла более 6,8 тыс. грн.



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