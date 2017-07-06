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Мнфин сократил госдолг при помощи "денег Януковича"

06.07.2017 09:18
Минфин сократил госдолг на сумму бондов, конфискованных у окружения Виктора Януковича

Министерство финансов сократило госдолг на сумму облигаций в $200 млн, конфискованных у окружения беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом пишет FinClub.

В мае президент Петр Порошенко говорил, что конфискованные у окружения Виктора Януковича $1,3 млрд будут использованы следующим образом: на счета Госказначейства будет зачислено $1,1 млрд, а $200 млн в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов.

В середине июня министр финансов Александр Данилюк сообщил, что часть "денег Януковича" находилась в облигациях, которые правительство погасило, тем самым сократив долг. В Минфине уточнли, что операция по уменьшению госдолга состоялась 8 июня.

"Погашение конфискованных ОВГЗ состоялось 8 июня 2017 года на сумму $199 млн 197 тыс. Гривневый эквивалент на дату отображения операции по курсу на 8.06.2017 составил 5 млрд 238 млн 907 тыс. 750,64 грн", - рассказали в пресс-службе.

Отчетность по размеру госдолга на 30 июня, с учетом этой операции, будет опубликована Минфином только в конце июля.

По информации Минфина, погашенные ОВГЗ были размещены 26 ноября 2013 года сроком на пять лет (дата погашения 21 ноября 2018 года) со ставкой купона 7,5% годовых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Янукович Виктор, гособлигации, Министерство финансов, Госдолг
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