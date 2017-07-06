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Ложкин и Пивоварский создали инвестиционную компанию

06.07.2017 14:11
Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский создали инвесткомпанию
Борис Ложкин, Андрей Пивоварский

Бывший глава администрации президента Украины Борис Ложкин и бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский создали инвестиционную компанию.

По данным госреестра юрлиц Министерства юстиции, компания Самаан Капитал зарегистрирована 27 мая 2016 года. Ее единственный акционер - кипрская Энсистар лимитед, конечный бенефициар - Борис Ложкин. Директор компании - Андрей Пивоварский.

Собеседник LIGA.net, близкий к обоим бизнесменам сообщил, что компания пока готовится к полноценному запуску и носит "техническое" название. "Юридическое лицо основал Пивоварский еще год назад, недавно в проект вошел Ложкин, и они думают над сменой названия", - сообщил он.




По его словам, компания будет заниматься инвестициями в украинские и в европейские проекты, слияниями-поглощениями, операциями с недвижимостью. На первых порах она будет вкладывать средства Ложкина, в дальнейшем планирует привлекать капитал институциональных инвесторов.

При этом собеседник допустил, что для выхода на европейский рынок компания будет привлекать западных партнеров. К 2019 году Ложкин и Пивоварский рассчитывают создать инвестиционный фонд, о чем объявят дополнительно.

Борис Ложкин возглавлял администрацию президента в 2014-2016 гг., сейчас на общественных началах занимает пост секретаря Национального инвестиционного совета. Ранее был учредителем и владельцем медиа-холдинга UMH, который в 2013 г. продал группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

Андрей Пивоварский в 2014-2016 гг. возглавлял Министерство инфраструктуры Украины, ранее работал в инвесткомпании Dragon Capital и генеральным директором группы компаний Континиум.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Инвестиции
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