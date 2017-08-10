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В институте Патона нашли незаконную фабрику Bitcoin

10.08.2017 14:22
Нацполиция и СБУ обнаружили на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона 200 единиц компьютерного оборудования для генерации Bitcoin

Следователи Святошинского управления полиции и Службы безопасности Украины обнаружили на территории ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin, которые работали с нарушением законодательства Украины. Об этом сообщает Дело со ссылкой на постановление Святошинского районного суда Киева.

Вероятно, речь идет о бассейне Лечебно-восстановительного центра ИЭС им. Патона (ЛВЦ), который расположен в Киеве по адресу ул. Ракетная, 24-а. В лечебно-восстановительном центре журналистам ответили, что "бассейн не работает и работать не будет".

В постановлении суда говорится, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов. Следователи отмечают, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещены согласно ч. 2 ст. 32 закона Украины о Национальном банке Украины".

В документе также отмечается, что эти процессы нарушают требования законов Украины о Национальном банке Украины, о банках и банковской деятельности, статью 9 Закона Украины о платежных системах и переводе средств в Украине, согласно которой платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры вправе осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации путем внесения сведений о них в реестр. Порядок такой регистрации определен положением о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Следователь отметил, что для реализации преступного умысла в неработающем бассейне ЛВЦ были размещены 200 единиц компьютерного оборудования, так называемые, "майнеры". При этом никаких договоров не было заключено, так как упомянутой выше группе содействовали должностные лица Лечебно-восстановительного цента.

"В дальнейшем полученная криптовалюта используется как средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и других банковских документов", - акцентируется в постановлении суда.

В дальнейшем часть сгенерированной валюты с использованием кошельков электронных платежных систем конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. С них указанные средства перечисляются на карточные счета злоумышленниками и обналичиваются.

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Следователь Нацполиции во время заседания суда отметил, что информация была получена от свидетеля - сотрудника СБУ, который получил информацию об этом в начале июля 2017 г.

Суд разрешил Нацполиции провести осмотр по адресу бассейна Лечебно-восстановительного центра ИЭС им. Патона с целью розыска и изъятия вещей и документов, связанных с генерацией Bitcoin.

Ранее сообщалось, что курс биткоина достиг рекордного значения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin, криптовалюта
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