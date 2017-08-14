Количество получателей стипендий планируется сократить до 15%

Минфин и Минобразования договорились сократить количество получателей стипендий до 15%

Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%. Об этом в комментарии VoxConnector сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.



Он уточнил, что сейчас стипендии получают 40-45% студентов.



"Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума", - отметил Марченко.



"Мы можем выйти из прожиточного минимума (который в 2018 году должен составить 1,7 тыс. грн - ред.) и приблизиться к минимальной зарплате (3,72 тыс. грн со следующего года - ред.). То есть уровень должен быть достаточен для того, чтобы эта стипендия была достаточной, чтобы иметь возможность проживать безбедно", - подчеркнул замминистра.



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