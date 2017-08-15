Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность
Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с 2000 года, сообщает агентство Bloomberg.
Как сказано в документах Комиссии по биржам и ценным бумагам США, он передал 64 млн акций Microsoft Corp. на общую сумму $4,6 млрд. Кто получил акции, не известно.
По данным агентства, нынешнее пожертвование эквивалентно 5% состояния Гейтса.
До этого основным получателем пожертвований Гейтса был созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Фонд занимается совершенствованием системы образования в США, поддержкой систем здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.
В 1999 году филантроп перечислил на благотворительность акции Microsoft на $16 млрд, а в 2000-м - на $5,1 млрд.
Известно, что с 1994 года Гейтс и его жена отдали на благотворительность около $35 млрд.
На сегодня состояние Гейтса оценивается примерно в $90 млрд. Он делит первое место в рейтинге самых богатых людей в мире с основателем Amazon Джеффом Безосом.
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