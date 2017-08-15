Трое депутатов купили биткоины на сотни миллионов гривень
В декларациях трех народных депутатов БПП обнаружили криптовалюту на сотни миллионов гривень. Об этом движение Честно сообщает на своей странице в Facebook.
По данным электронной декларации за 2016 год, депутат Александр Урбанский имел 1277 биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 их стоимость составляла 139,08 млн грн грн. Также Урбанский 1 августа купил еще 1217 биткоинов на сумму 40,56 млн грн.
Депутат Дмитрий Голубов задекларировал 4376 биткоинов. На дату приобретения (22 ноября 2012 года) их стоимость составляла 402,09 тыс. грн. Сейчас стоимость оценивается в 125,2 млн грн. 1 августа он купил еще 4376 биткоинов на сумму 32,8 млн грн.
Еще один депутат, Дмитрий Белоцерковец, задекларировал 398 биткоинов, приобретенных в 2013 году. Их стоимость составляет 128,16 тыс. грн.
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