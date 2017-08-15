Субсидия безработным не превысит двух прожиточных минимумов
Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов (3248 грн). Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальной странице в Facebook.
"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере", - гласит сообщение.
"Поэтому если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 засчитывается не более двух прожиточных минимумов - 3248 грн", - уточняет пресс-служба.
В Кабмине подчеркнули, что это касается только трудоспособных лиц.
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