Субсидия безработным не превысит двух прожиточных минимумов

Кабмин сообщает, что безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером до 3,25 тыс. грн

Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов (3248 грн). Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальной странице в Facebook.



"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере", - гласит сообщение.



"Поэтому если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 засчитывается не более двух прожиточных минимумов - 3248 грн", - уточняет пресс-служба.



В Кабмине подчеркнули, что это касается только трудоспособных лиц.



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