В июле украинцы продали на $327 млн больше, чем купили

С начала года чистая продажа гражданами Украины наличной валюты составила $1,8 млрд

Граждане Украины в прошлом месяце купили у банков наличными $502,8 млн, а продали $830,1 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Таким образом, чистая продажа валюты украинцами в июле составила $327,3 млн. С начала года, в январе-июле, граждане продали банкам на $1,8 млрд больше наличной валюты, чем купили, отмечает НБУ.



Чистая продажа наличной иностранной валюты через банковскую систему в июне составила $338,6 млн.



Объем валютных депозитов в банках Украины в июле вырос на на 2,1%, до $13,61 млрд.



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