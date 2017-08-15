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В июле украинцы продали на $327 млн больше, чем купили

15.08.2017 15:28
С начала года чистая продажа гражданами Украины наличной валюты составила $1,8 млрд

Граждане Украины в прошлом месяце купили у банков наличными $502,8 млн, а продали $830,1 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Таким образом, чистая продажа валюты украинцами в июле составила $327,3 млн. С начала года, в январе-июле, граждане продали банкам на $1,8 млрд больше наличной валюты, чем купили, отмечает НБУ.

Чистая продажа наличной иностранной валюты через банковскую систему в июне составила $338,6 млн.

Объем валютных депозитов в банках Украины в июле вырос на на 2,1%, до $13,61 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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