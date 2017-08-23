НБУ отменил лимит на выдачу валюты в кассах и банкоматах
Национальный банк Украины (НБУ) отменяет последние ограничения на выдачу средств с банковских счетов.
НБУ сообщает на официальном сайте, что физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.
С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. грн в эквиваленте.
"В настоящее время регулятор считает возможным полностью убрать такое ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизацию валютного рынка. Вместе с тем, такое решение должно способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам", - гласит сообщение Нацбанка.
Регулятор также либерализует подход к депозитным сертификатам на предъявителя. Снят запрет на их выпуск, который действовал до сих пор, и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или его предъявителя. Для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее шести месяцев.
В то же время, НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, в котором осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или в иностранной банк. Это иностранное государство должна принадлежать к странам, имеющим официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденный в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch, Standard & Poor's, Moody's).
Для банков регулятор упростил расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию в разрезе операций на условиях тод, спот и форвард. Нововведение направлено на стимулирование форвардных операций и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.
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