Суд постановил вернуть офшорам Суркисов средства на счета Привата
Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск шести компаний, связанных с семьей Суркисов, к Национальному банку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Министерству финансов и ПриватБанку о признании противоправным решения о списании средств связанных лиц. Об этом сообщает Finbalance.
Текст соответствующего постановления суда засекречен. Однако о факте вынесения такого решения стало известно из сопутствующих судебных материалов по этому делу.
В них отмечалось, что в рамках своего иска указанные структуры просили суд, в частности, признать противоправным и отменить решение Комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами НБУ N105 от 13 декабря 2016 года об определении истцов связанными с ПриватБанком.
Также истцы просили отменить приказ временного администратора ПриватБанка N22 от 20 декабря 2016 года "О запрете расходных операций по счетам связанных лиц" в части, касающейся прав и интересов истцов о приостановлении/блокировке/прекращении или любом другом ограничении осуществления расходных наличных и/или безналичных операций по депозитным или любым другим счетам.
Кроме того, истцы требовали признать противоправным решение временного администратора ПриватБанка "О согласовании условий продажи неплатежеспособного банка ПриватБанк" от 20 декабря 2016 года N2893 в части, касающейся их прав и интересов.
В рамках национализации финучреждения средства Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments попали под операцию bail-in (принудительной конвертации в акции банка): в судебных материалах упоминалось о договорах о приобретении акций между ПриватБанком и указанными компаниями, от имени которых действовал ФГВФЛ, а также о списании их средств.
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