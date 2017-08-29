Денежные переводы из Германии в Украину побили рекорд пяти лет
В 2016 году сумма денежных переводов из ФРГ в Украину составила 56 млн евро. Это самый высокий показатель с 2012 года, сообщили DW в Федеральном банке Германии.
В 2015 и 2014 годах в Украину было отправлено 52 и 54 млн евро соответственно.
В целом в 2016 году мигранты перевели из ФРГ в свои родные страны 4,2 млрд евро. Это рекордная сумма со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года. Больше всего из ФРГ присылают денег в Турцию - ежегодно около 800 млн евро.
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