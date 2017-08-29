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Компенсации сэкономленных субсидий выплатят до зимы - Гройсман

29.08.2017 12:51
П словам премьера, выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до начала зимы
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал Украинскому радио.

"Я хочу сделать монетизацию субсидий. Почти 1,5 млн человек, чтобы получали, что сэкономили, чтобы получили "живыми" деньгами. И мы это сделаем, осенью - до начала зимы", - сообщил он.

Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Гройсман
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