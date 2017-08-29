Компенсации сэкономленных субсидий выплатят до зимы - Гройсман

П словам премьера, выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до начала зимы

Выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал Украинскому радио.



"Я хочу сделать монетизацию субсидий. Почти 1,5 млн человек, чтобы получали, что сэкономили, чтобы получили "живыми" деньгами. И мы это сделаем, осенью - до начала зимы", - сообщил он.



Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.